Bonus Internet e PC: Condizioni per ricevere i contributi da 500 Euro (Di mercoledì 23 settembre 2020) La crisi causata dal COVID-19 ha esposto uno dei problemi più gravi che l'Italia si porta avanti da decenni ormai: il digital divide. La connessione Internet non è accessibile ad alta velocità per tutti i cittadini italiani (che devono essere fortunati nell'abitare in una città coperta dalla fibra e con una buona centrale telefonica) e, in caso di emergenza, le connessioni ADSL o a bassa velocità si sono rivelate inadeguate per la didattica a distanza o per lo smart working, creando un dislivello sociale ancora più marcato (solo chi abita nelle grandi città o può permettersi una grande casa con connessione veloce). Proprio per risolver questo distacco tecnologico e sociale, il governo italiano ha stanziato nuovi fondi per il contributo PC e Internet, accessibile a tutte le famiglie con un reddito ...

