Bomba d'acqua su Roma, auto bloccate e fermate della metro chiuse (Di mercoledì 23 settembre 2020) Violento temporale sul Roma: auto bloccate e fermate della metro chiuse. Roma – Un violento temporale si è abbattuto su Roma nella serata di mercoledì 23 settembre 2020. Una Bomba d'acqua ha colpito la Capitale intorno alle 19.50 con numerose fermate della metropolitana che sono state chiuse per "guasti" provocati dal maltempo. Rimodulati anche i treni Roma-Lido con alcuni passeggeri che hanno lamentato la presenza dell'acqua nei convogli. Disagi anche alla circolazione con molte auto rimaste intrappolate. La situazione piano piano sta tornando alla normalità ...

