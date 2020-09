Bomba d’acqua su Napoli e provincia, temporale e vento forte: traffico in tilt (Di mercoledì 23 settembre 2020) Violento nubifragio si sta abbattendo in queste ore sull’area nord di Napoli. Dalle 15 circa un temporale sta flagellando i comuni di Napoli città, Giugliano, Villaricca, Calvizzano, Marano e i comuni dell’agro aversano. Bomba d’acqua sull’area nord di Napoli: le previsioni Il traffico sui principali assi viari, come asse mediano e circumvallazione esterna, ha subito … L'articolo Bomba d’acqua su Napoli e provincia, temporale e vento forte: traffico in tilt Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Violento nubifragio si sta abbattendo in queste ore sull’area nord di. Dalle 15 circa unsta flagellando i comuni dicittà, Giugliano, Villaricca, Calvizzano, Marano e i comuni dell’agro aversano.d’acqua sull’area nord di: le previsioni Ilsui principali assi viari, come asse mediano e circumvallazione esterna, ha subito … L'articolod’acqua suinTeleclubitalia notizie dae dall'Italia.

ritadv100 : @alexa5313 @MariaKostourou @AngelaAngelmi @elvielly @50GENNY @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1… - Pasky973 : Bomba d'acqua e in 5 minuti tutto allagato... Manco Twitter mi funziona più bene... Unica consolazione... Non si vede più #sky ?????? - Yogaolic : Bomba d'acqua a #Milano: sottopasso allagato, automobilisti 'in trappola' nelle macchine - Giulicat1512 : RT @alexa5313: @MariaKostourou @AngelaAngelmi @elvielly @50GENNY @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1 @Maurizio101112 @stradi… - Movrpheus : Ora di nuovo sta buttando giù l'ennesima bomba d'acqua con i fulmini sopra le nostre teste -

