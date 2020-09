Bollettino Coronavirus del 23 Settembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 23 settembre 2020) In data 23l’incremento nazionale dei casi è +0,54% (ieri +0,46%) con 302.537 contagiati totali, 220.665 dimissioni/guarigioni (+995) e 35.758 deceduti (+20); 46.114 infezioni in corso (+625). Elaborati 103.696 tamponi (ieri 87.303); 1.640 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,58% (ieri 1,59%). Ricoverati con sintomi 2.658 (+54); terapie intensive +5 (244). Nuovi casi soprattutto in: Campania 248 (segnaliamo soli 3.901 tamponi elaborati e un rapporto positivi/tamponi di 6,35%, molto elevato); Lombardia 196; Lazio 195; Veneto 150; Liguria 108; Emilia Romagna 101; Piemonte 95; Toscana 90; Sicilia 89; Puglia 89. In Lombardia curva +0,18% (ieri +0,17%) con 22.805 tamponi (ieri 14.808 ) e 196 positivi; rapporto positivi/tamponi 0,85% (ieri 1,22%); 105.226 contagiati totali; ricoverati +14 (308); terapie intensive +1 (33); 0 decessi (16.925). Vediamo ...