Bollettino-coronavirus, 20 morti: cifre da seconda ondata? Contagi, allarme rosso in Campania (Di mercoledì 23 settembre 2020) Aumentano i tamponi analizzati e di conseguenza sale nuovamente la curva dei Contagi in Italia. Il Bollettino di mercoledì 23 settembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.640 nuovi casi su 103.696 test a fronte di 20 morti e 995 guariti. Il rialzo dei decessi è minimo ma non va sottovalutato, soprattutto se si allarga lo sguardo a quanto sta succedendo in Europa, con la Spagna che è tornata a dover contare 200 vittime del Covid al giorno. L'Italia non ha alcuna intenzione di fare la stessa fine, ma con l'autunno che è arrivato il pericolo della seconda ondata è dietro l'angolo. Gli attualmente positivi sono saliti a 46.114, la stragrande maggioranza è però asintomatica e si trova in isolamento domiciliare (43.212): continuano ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Aumentano i tamponi analizzati e di conseguenza sale nuovamente la curva deiin Italia. Ildi mercoledì 23 settembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.640 nuovi casi su 103.696 test a fronte di 20e 995 guariti. Il rialzo dei decessi è minimo ma non va sottovalutato, soprattutto se si allarga lo sguardo a quanto sta succedendo in Europa, con la Spagna che è tornata a dover contare 200 vittime del Covid al giorno. L'Italia non ha alcuna intenzione di fare la stessa fine, ma con l'autunno che è arrivato il pericolo dellaè dietro l'angolo. Gli attualmente positivi sono saliti a 46.114, la stragrande maggioranza è però asintomatica e si trova in isolamento domiciliare (43.212): continuano ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia di #coronavirus in #Italia - Corriere : In Italia 1.640 nuovi contagi con oltre 103 mila tamponi e 20 morti - _DAGOSPIA_ : CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO: AUMENTANO I CONTAGI MA ANCHE I TAMPONI - I NUMERI DELLE REGIONI - notizieoggi24 : Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 23 settembre: aumentano i casi (+1.640) e le morti (+20) #Coronavirus - irpiniatimes1 : Coronavirus in Italia, il bollettino: boom di tamponi eseguiti -