Bob' s Burgers e I Griffin | Fox svela il rinnovo per due ulteriori stagioni

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Le serie animate Bob'se Ihanno ottenuto ilda parte di Fox per altre due, arrivando a quota venti e tredici. Bob'se I, due delle serie animate di punta di Fox, hanno ottenuto ilper due. Il primo dei due progetti arriverà quindi a tredici cicli di episodi, mentre lo show creato da Seth MacFarlane arriverà a quota venti. L'annuncio ufficiale del via libera alla produzione delle nuovedi Bob'se I, è accompagnato da un comunicato di Michael Thorn, presidente di Fox Entertainment, in cui si dichiara che i due show sono una parte importantissima della programmazione del network e si sottolinea ...