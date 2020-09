Black Widow: Marvel annuncia la nuova data di uscita, il film slitta al 2021 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Marvel ha annunciato la nuova data di uscita di Black Widow: il film con Scarlett Johansson arriverà nelle sale nel 2021. Black Widow non uscirà a novembre come inizialmente previsto: Marvel ha annunciato che la nuova data di uscita è il 7 maggio 2021. Lo studio ha inoltre fatto slittare tutti gli altri titoli in varie fasi di produzione del Marvel Cinematic Universe. Black Widow, film diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson, ha nel proprio cast Scarlett Johansson, David ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 settembre 2020)hato ladidi: ilcon Scarlett Johansson arriverà nelle sale nelnon uscirà a novembre come inizialmente previsto:hato che ladiè il 7 maggio. Lo studio ha inoltre fattore tutti gli altri titoli in varie fasi di produzione delCinematic Universe.diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson, ha nel proprio cast Scarlett Johansson, David ...

NIKjkr : @BestMovieItalia Metterlo a pagamento su Disney+ non farebbe abbastanza soldi, Mulan dicono che è un successo con t… - vhsriver : quindi dovrò aspettare il 2021 per black widow e the eternals... non mi toccate - tinyherm : RT @IR0NLANG: BLACK WIDOW ESCE A MAGGIO 2021 E GLI ETERNI A NOVEMBRE 2021 - DracarysInferno : @Bright_Star06 Negli USA sicuramente stanno perdendo tantissimo perché certi film avrebbero incassato molto bene lì… - MichelaAKF : già mi stavo preparando psicologicamente (dopo endgame non ho visto più nulla che contenesse Tony e Nat) per fare i… -