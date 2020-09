Bielorussia, “Lukashenko ha giurato in segreto per il sesto mandato”: la cerimonia a Minsk (Di mercoledì 23 settembre 2020) Da quel 9 agosto, nonostante le proteste di piazza, nulla è cambiato. Alexander Lukashenko resta alla guida del Paese, che governa dal 1994 col sostegno della Russia, continuando a reprimere qualsiasi forma di opposizione. E oggi, scrivono i media bielorussi, ha giurato in segreto per il suo sesto mandato, e si è insediato alla presidenza giurando di “servire il popolo della Repubblica di Bielorussia, rispettare e proteggere i diritti e le libertà delle persone e dei cittadini”. Dopo aver prestato giuramento, in una cerimonia che non era annunciata, gli è stata consegnata la carta d’identità del presidente della Bielorussia dal capo della commissione elettorale centrale del paese. L’agenzia di stampa statale BelTa ha riferito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Da quel 9 agosto, nonostante le proteste di piazza, nulla è cambiato. Alexander Lukashenko resta alla guida del Paese, che governa dal 1994 col sostegno della Russia, continuando a reprimere qualsiasi forma di opposizione. E oggi, scrivono i media bielorussi, hainper il suomandato, e si è insediato alla presidenza giurando di “servire il popolo della Repubblica di, rispettare e proteggere i diritti e le libertà delle persone e dei cittadini”. Dopo aver prestato giuramento, in unache non era annunciata, gli è stata consegnata la carta d’identità del presidente delladal capo della commissione elettorale centrale del paese. L’agenzia di stampa statale BelTa ha riferito ...

lauraboldrini : Anche oggi in #Bielorussia migliaia di persone sono scese in strada contro il regime di #Lukashenko. Manifestazion… - marcocappato : Dopo la (mefitica) astensione della #Lega al Parlamento europeo, il dittatore #Lukashenko è entrato in tendenza. Or… - Linkiesta : ++ La #Lega si è astenuta dalla mozione del Parlamento europeo sulle sanzioni contro #Lukashenko ++ Su @europea_lk - rinoteodoro : Lukashenko si è insediato con una cerimonia segreta - lospiegone : @YauheniyaDzem ci ha parlato delle fronte tutto al femminile in un appuntamento del nostro #osservatorioelettorale… -

