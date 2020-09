Bielorussia, la cerimonia segreta di Lukashenko: il presidente si è insediato per un sesto mandato (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo settimane di proteste per il risultato delle elezioni del 9 agosto, Aleksandr Lukashenko si è insediato segretamente come presidente della Bielorussia.Il leader politico al potere dal 1994 ha così prestato giuramento per un sesto mandato. L’inaugurazione è avvenuta in gran segreto e senza alcun annuncio pubblico e in tv, dopo che nelle scorse settimane Lukashenko ha incriminato uno dei volti dell’opposizione, Maria Kolesnikova, che ora rischia fino a 5 anni di carcere. Mentre la candidata che ha sfidato Lukashenko alle scorse elezioni, Svetlana Tikhanovskaya, si è rifugiata in Lituania. Domenica scorsa i cittadini bielorussi hanno continuato a protestare per la rielezioni del leader ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo settimane di proteste per il risultato delle elezioni del 9 agosto, Aleksandrsi èmente comedella.Il leader politico al potere dal 1994 ha così prestato giuramento per un. L’inaugurazione è avvenuta in gran segreto e senza alcun annuncio pubblico e in tv, dopo che nelle scorse settimaneha incriminato uno dei volti dell’opposizione, Maria Kolesnikova, che ora rischia fino a 5 anni di carcere. Mentre la candidata che ha sfidatoalle scorse elezioni, Svetlana Tikhanovskaya, si è rifugiata in Lituania. Domenica scorsa i cittadini bielorussi hanno continuato a protestare per la rielezioni del leader ...

