Beautiful, anticipazioni dal 27 settembre al 3 ottobre: la verità su Beth viene a galla! (Di mercoledì 23 settembre 2020) Finalmente l’attesa per i fan italiani di Beautiful sta per finire. Le anticipazioni riguardanti ciò che andrà in onda dal 27 settembre al 3 ottobre annunciano il ricongiungimento di Liam e Hope alla loro piccola Beth. Una settimana imperdibile per gli appassionati della soap americana, dove tutte le bugie e gli intrighi sullo scambio di culle verranno a galla. Grazie al piccolo Douglas, Liam si convincerà che Phoebe è Beth e troverà conferma ai suoi sospetti nelle parole di Flo. La Fulton non riuscirà più a mentire, liberando Hope dall’immenso dolore che l’ha attanagliata per mesi. Beautiful, trame al 3 ottobre: Flo confessa a Liam che Phoebe è Beth Nelle puntate ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 23 settembre 2020) Finalmente l’attesa per i fan italiani dista per finire. Leriguardanti ciò che andrà in onda dal 27al 3annunciano il ricongiungimento di Liam e Hope alla loro piccola. Una settimana imperdibile per gli appassionati della soap americana, dove tutte le bugie e gli intrighi sullo scambio di culle verranno a galla. Grazie al piccolo Douglas, Liam si convincerà che Phoebe èe troverà conferma ai suoi sospetti nelle parole di Flo. La Fulton non riuscirà più a mentire, liberando Hope dall’immenso dolore che l’ha attanagliata per mesi., trame al 3: Flo confessa a Liam che Phoebe èNelle puntate ...

