Bdr Tour, Cib racconta le aziende del biogasfattobene (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Il Cib-Consorzio Italiano Biogas è in partenza per la nuova edizione del Bdr Tour, viaggio di 3200 km lungo l'Italia per visitare 10 aziende agricole e scoprire e raccontare le storie del biogasfattobene. Un'edizione speciale quest'anno: una parte del Tour si svolgerà in presenza, affiancata da una ricca rassegna di contenuti fruibili online, direttamente sui canali social del Consorzio. Per 10 giorni, dal 24 settembre fino a lunedì 5 ottobre, a bordo di un Mercedes Sprinter trasformato a metano, il Cib percorrerà 3200 km, visitando 10 aziende agricole con impianto di biogas o biometano. Previsti sei appuntamenti sui territori con visite agli impianti ma anche appuntamenti social, con l'obiettivo comune di promuovere e condividere ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Il Cib-Consorzio Italiano Biogas è in partenza per la nuova edizione del Bdr, viaggio di 3200 km lungo l'Italia per visitare 10agricole e scoprire ere le storie del. Un'edizione speciale quest'anno: una parte delsi svolgerà in presenza, affiancata da una ricca rassegna di contenuti fruibili online, direttamente sui canali social del Consorzio. Per 10 giorni, dal 24 settembre fino a lunedì 5 ottobre, a bordo di un Mercedes Sprinter trasformato a metano, il Cib percorrerà 3200 km, visitando 10agricole con impianto di biogas o biometano. Previsti sei appuntamenti sui territori con visite agli impianti ma anche appuntamenti social, con l'obiettivo comune di promuovere e condividere ...

BDR Tour: il Biogas Fatto Bene in giro per l’Italia.

