"Battisti minacciato dall'Isis, ora in carcere con terroristi islamici" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Cagliari, 23 set. (Adnkronos) - " Il legale sardo fa sapere anche che né lui né il collega nella difesa, Davide Steccanella, hanno avuto contatti con l'ergastolano da quando si trova in Calabria. "Per quanto riguarda me, sembra che ci sia un problema legato al mio numero di cellulare e al contratto con la compagnia telefonica. Una spiegazione curiosa, visto che prima che fosse trasferito, non c'è mai stata alcuna difficoltà a sentirci telefonicamente e che con il detenuto viene trasferita anche la sua ‘pratica', con tutti i dati suoi e dei legali. Le informazioni che ho - aggiunge - mi arrivano dalla famiglia e non sono buone". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Cagliari, 23 set. (Adnkronos) - " Il legale sardo fa sapere anche che né lui né il collega nella difesa, Davide Steccanella, hanno avuto contatti con l'ergastolano da quando si trova in Calabria. "Per quanto riguarda me, sembra che ci sia un problema legato al mio numero di cellulare e al contratto con la compagnia telefonica. Una spiegazione curiosa, visto che prima che fosse trasferito, non c'è mai stata alcuna difficoltà a sentirci telefonicamente e che con il detenuto viene trasferita anche la sua ‘pratica', con tutti i dati suoi e dei legali. Le informazioni che ho - aggiunge - mi arrivanoa famiglia e non sono buone".

Cagliari, 23 set. (Adnkronos) - "Cesare Battisti non si trova bene a Rossano, con personaggi dell’Isis detenuti in Alta Sicurezza, con i quali non si può certamente relazionare". Lo afferma l’avvocato ...

"Qui mi sento in pericolo". Cesare Battisti scrive una lettera dal carcere di Rossano (Cosenza), dove è stato trasferito nel reparto "alta sicurezza" per scontare l'ergastolo per 4 omicidi e altri rea ...

Cagliari, 23 set. (Adnkronos) - "Cesare Battisti non si trova bene a Rossano, con personaggi dell'Isis detenuti in Alta Sicurezza, con i quali non si può certamente relazionare". Lo afferma l'avvocato ...