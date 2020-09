Basta con il mito della “spallata” Caro centrodestra | così perderai anche a Roma

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 23 settembre 2020), 23 set – Basterebbero forse le 277 pagine di Io sono il potere (Giuseppe Salvaggiulo per Feltrinelli, lettura consigliata) per far capire per quale motivo ill’anno prossimo andrà a sbattere dolorosamente. In ogni singola riga di quel libro viene spiegato chiaramente che no, le piazze piene non sono i migliori sondaggi possibili, e che, no, le persone giuste da conoscere non sono quelle scamiciate nei vicoli ma sono al contrario quelle impalpabili, fantasmatiche, evanescenti ed eteree, e che non hanno una pagina Facebook o un profilo Instagram. Non postano agnolotti in brodo e non mandano bacioni o manga. Scrivono solo lettere veloci e stilizzate, ‘bachi’ in gergo, stringono solo le mani giuste, conoscono tutte le persone che servono, funzionali per un ...