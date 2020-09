“Basta bugie!”. Panico a Pomeriggio 5, dopo l’ennesima accusa Barbara D’Urso perde le staffe: una furia mai vista (Di mercoledì 23 settembre 2020) Violento botta e risposta a Pomeriggio 5. Barbara D’urso ha perso le staffe. Protagonista ancore Eliseo. L’antefatto: nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque del 22 settembre, Barbara D’Urso ha avuto in collegamento Eliseo Bonanno, che come riporta la sua pagina Facebook si definisce “vero profeta di Dio” e “unto dal Signore”. Alla redazione del programma, però, sono arrivate delle segnalazioni di parenti preoccupati, che accusano Bonanno in qualche modo di traviare i suoi seguaci. Già dall’inizio del collegamento, gli animi si sono scaldati: Bonanno ha alluso al fatto che chi ha fatto la denuncia possa essere un attore pagato dallo studio, cosa che ha fatto scattare l’inviata sul posto, che ha rivendicato la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Violento botta e risposta a5.D’urso ha perso le. Protagonista ancore Eliseo. L’antefatto: nel corso della puntata diCinque del 22 settembre,D’Urso ha avuto in collegamento Eliseo Bonanno, che come riporta la sua pagina Facebook si definisce “vero profeta di Dio” e “unto dal Signore”. Alla redazione del programma, però, sono arrivate delle segnalazioni di parenti preoccupati, cheno Bonanno in qualche modo di traviare i suoi seguaci. Già dall’inizio del collegamento, gli animi si sono scaldati: Bonanno ha alluso al fatto che chi ha fatto la denuncia possa essere un attore pagato dallo studio, cosa che ha fatto scattare l’inviata sul posto, che ha rivendicato la ...

