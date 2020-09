Bari | Hamlili ai saluti | ecco come cambia il mercato biancorosso

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Continua ildel, questa volta però con una notizia che farà poco piacere i tifosi biancorossi: Zaccariaè vicino all’addio. Il centrocampista, in forza tra i galletti dal 2018, non è stato convocato da mister Auteri per il match di Coppa Italia contro il Trastevere. Secondo quanto riportato da TMW, l’Alessandria sarebbe vicinissima al colpo. Ildelnon finisce comunque così, sebbene la difficoltà di operare in questa sessione estiva, considerando anche i paletti della lista a 22, sia assai elevata., un addio sofferto Da settimane si vociferava un possibile addio di Hamili e oggi le voci sono sempre più concrete. Il suo passaggio all’Alessandria sembra essere ai dettagli e ...

barinelpallone : Bari-Trastevere, Auteri ne convoca 21: non ci sono De Risio e Di Cesare. Hamlili e Neglia...… - NewsTuttoC : TMW - Bari, Hamlili inserito nella lista dei partenti -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Hamlili

Metropolitan Magazine

Continua il mercato del Bari, questa volta però con una notizia che farà poco piacere i tifosi biancorossi: Zaccaria Hamlili è vicino all’addio. Il centrocampista, in forza tra i galletti dal 2018, no ...rumors di mercato parlano di un interessamento per Hamlili in uscita dal Bari, elemento che il ds Artico conosce per averlo già avuto in squadra a Cuneo ai tempi della C2 (stagione 2013-2014). Sul ...