Barbara D’Urso e Can Yaman insieme | lei pubblica la foto su Instagram!

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 23 settembre 2020) La super seguitaD’Urso hato, sul suo profilo social di Instagram unagrafia in compagnia di Can. Tutte le info! View this post on Instagram Smile 😜 #colcuore❤️ A post shared byd'Urso (@carmelitadurso) on Sep 18, 2020 at 12:07pm PDT La bellissima e super amata dal pubblico,D’urso ha … L'articoloD’Urso e Can: leilasuproviene da leggilo.org.