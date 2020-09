Barbados vuole scaricare la Regina. Per Londra c'è lo zampino cinese (Di mercoledì 23 settembre 2020) Londra. La Cina è stata accusata di avere aizzato le spinte anti britanniche a Barbados. La settimana scorsa l’isola caraibica ed ex colonia inglese aveva annunciato l’intenzione di diventare una repubblica entro il 2021 e rimuovere la Regina Elisabetta come capo di Stato. Il presidente della commissione Esteri dei Comuni, il conservatore Tom Tugendhat, ha sostenuto che dietro la scelta di Barbados ci sia lo zampino della Cina. La dipendenza economica e le pressioni di Pechino avrebbero allontanato l’isola caraibica dal suo tradizionale collocamento filo britannico. “La Cina da tempo usa gli investimenti nelle infrastrutture e la diplomazia del debito come strumento di controllo e si sta avvicinando sempre di più a casa nostra”, ha scritto il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 settembre 2020). La Cina; stata accusata di avere aizzato le spinte anti britanniche a. La settimana scorsa l’isola caraibica ed ex colonia inglese aveva annunciato l’intenzione di diventare una repubblica entro il 2021 e rimuovere laElisabetta come capo di Stato. Il presidente della commissione Esteri dei Comuni, il conservatore Tom Tugendhat, ha sostenuto che dietro la scelta dici sia lodella Cina. La dipendenza economica e le pressioni di Pechino avrebbero allontanato l’isola caraibica dal suo tradizionale collocamento filo britannico. “La Cina da tempo usa gli investimenti nelle infrastrutture e la diplomazia del debito come strumento di controllo e si sta avvicinando sempre di più a casa nostra”, ha scritto il ...

