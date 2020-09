Bando ex Fluido, Grimaldi: “Nessun progetto, nessuna storia. Si rischia di dare gli spazi a chi ha solo interesse a far girare contante” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sarà dato in concessione senza alcun progetto lo spazio dell’ex Fluido, locale del Valentino che ha chiuso dopo 15 anni nel marzo 2019 e che lo scorso gennaio è stato rovinato da un incendio. L’amministrazione ha deciso che quegli spazi saranno affidati attraverso un Bando di affitto commerciale con massimo rialzo, una scelta che secondo il capogruppo di Luv in Regione Marco Grimaldi è “finalizzato a fare cassa nella maniera più avventata possibile, ma così si rischia di dare in mano quegli spazi a chi ha solo interesse a far girare contante (come purtroppo già avvenuto in passato): e sapete, dopo la crisi, chi ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sarà dato in concessione senza alcunloo dell’ex, locale del Valentino che ha chiuso dopo 15 anni nel marzo 2019 e che lo scorso gennaio è stato rovinato da un incendio. L’amministrazione ha deciso che queglisaranno affidati attraverso undi affitto commerciale con massimo rialzo, una scelta che secondo il capogruppo di Luv in Regione Marcoè “finalizzato a fare cassa nella maniera più avventata possibile, ma così sidiin mano queglia chi haa farcontante (come purtroppo già avvenuto in passato): e sapete, dopo la crisi, chi ...

Sei anni di concessione rinnovabili e una base d’asta per il canone annuale di 16.800 euro. Il Comune di Torino ha pubblicato il bando di gara per la concessione del Fluido, uno dei tanti locali chius ...

Al Valentino un’area studio e coworking, per tutto l’anno

L’Imbarchino apre una «nuova» sala studio e coworking per tutto l’anno. E il Comune è pronto a pubblicare il bando del Fluido. Il parco del Valentino entra così nel suo settembre, mese di nuovi progra ...

Sei anni di concessione rinnovabili e una base d’asta per il canone annuale di 16.800 euro. Il Comune di Torino ha pubblicato il bando di gara per la concessione del Fluido, uno dei tanti locali chius ...L’Imbarchino apre una «nuova» sala studio e coworking per tutto l’anno. E il Comune è pronto a pubblicare il bando del Fluido. Il parco del Valentino entra così nel suo settembre, mese di nuovi progra ...