Baldur' s Gate III rinviatodi nuovo! Nuova data di uscita per l' Early Access

Baldur's Gate III rinviato...di nuovo! Nuova data di uscita per l'Early Access (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'Accesso anticipato di Baldur's Gate III era programmato per il 30 settembre. Parliamo al passato perché Larian Studios ha annunciato da pochi minuti che i giocatori saranno in grado di mettere mano all'Accesso anticipato il 6 ottobre, una settimana dopo la data programmata precedentemente.La motivazione è stata scritta in un post pubblicato su Twitter: "Siamo molto vicini all'obiettivo ma ci siamo imbattuti in un paio di problemi durante il lavoro che stanno continuando a darci grattacapi" si legge nella dichiarazione. "Fortunatamente dovrebbe bastarci una settimana per risolvere il tutto. Diciamo 'dovrebbe perché stiamo ancora utilizzando un programma che consente di giocare a Baldur's Gate III in modo veloce per trovare eventuali bug. Per adesso ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'o anticipato di'sIII era programmato per il 30 settembre. Parliamo al passato perché Larian Studios ha annunciato da pochi minuti che i giocatori saranno in grado di mettere mano all'o anticipato il 6 ottobre, una settimana dopo laprogrammata precedentemente.La motivazione è stata scritta in un post pubblicato su Twitter: "Siamo molto vicini all'obiettivo ma ci siamo imbattuti in un paio di problemi durante il lavoro che stanno continuando a darci grattacapi" si legge nella dichiarazione. "Fortunatamente dovrebbe bastarci una settimana per risolvere il tutto. Diciamo 'dovrebbe perché stiamo ancora utilizzando un programma che consente di giocare a'sIII in modo veloce per trovare eventuali bug. Per adesso ...

