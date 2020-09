Bad Education, su Sky Cinema il tv movie HBO premiato Emmy® Awards 2020 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Eì stata definita la più grande frode al sistema scolastico americano, ha trovato grande spazio sulla stampa americana a inizio degli anni 2000 e adesso la storia è al centro delle vicende di “Bad Education”, il tv movie HBO che ha trionfato di recente agli Emmy® Awards 2020 nella categoria del miglior miniserie o film tv. E pochi giorni dopo l’incoronazione internazionale, arriva in prima tv su Sky Cinema Due, mercoledì 23 settembre alle 21.15, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su... Leggi su digital-news (Di mercoledì 23 settembre 2020) Eì stata definita la più grande frode al sistema scolastico americano, ha trovato grande spazio sulla stampa americana a inizio degli anni 2000 e adesso la storia è al centro delle vicende di “Bad”, il tvHBO che ha trionfato di recente agli Emmy®nella categoria del miglior miniserie o film tv. E pochi giorni dopo l’incoronazione internazionale, arriva in prima tv su SkyDue, mercoledì 23 settembre alle 21.15, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su...

Eì stata definita la più grande frode al sistema scolastico americano, ha trovato grande spazio sulla stampa americana a inizio degli anni 2000 e adesso la storia è al centro delle vicende di “Bad ...

Dei 30 Emmy portati a casa da HBO, più di qualunque altra realtà televisiva quest'anno, più di un terzo, 11, sono stati vinti dalla miniserie Watchmen. Un successo atteso, in realtà, che durante il di ...

Dei 30 Emmy portati a casa da HBO, più di qualunque altra realtà televisiva quest'anno, più di un terzo, 11, sono stati vinti dalla miniserie Watchmen. Un successo atteso, in realtà, che durante il di ...