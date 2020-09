Azzolina “Recovery Fund necessario per rinnovare la scuola” (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Per realizzare i nostri obiettivi è necessario che una parte consistente del Recovery Fund sia destinata al capitolo istruzione, un impegno che Governo e Parlamento non possono non condividere perchè il nostro futuro passa dalla scuola. Se utilizzassimo bene le risorse potremmo intervenire su mali storici della scuola”. Lo ha affermato il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nell’audizione sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund. L’obiettivo primario, per quanto riguarda l’istruzione italiana, è quello di diventare sempre più moderna mettendo al centro la nuova scuola. “Abbiamo il compito di mettere al centro le aspettative degli studenti, è da loro che dobbiamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Per realizzare i nostri obiettivi èche una parte consistente del Recoverysia destinata al capitolo istruzione, un impegno che Governo e Parlamento non possono non condividere perchè il nostro futuro passa dalla scuola. Se utilizzassimo bene le risorse potremmo intervenire su mali storici della scuola”. Lo ha affermato il ministro dell’Istruzione, Lucia, nell’audizione sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery. L’obiettivo primario, per quanto riguarda l’istruzione italiana, è quello di diventare sempre più moderna mettendo al centro la nuova scuola. “Abbiamo il compito di mettere al centro le aspettative degli studenti, è da loro che dobbiamo ...

