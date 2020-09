Avellino | il messaggio del Vescovo Aiello | “L’ignoranza può fare più vittime del Covid”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti– Riceviamo e pubblichiamo ildelper la ripartenza del nuovo anno scolastico. “La riapertura delle scuole, appuntamento sempre atteso e temuto, atteso dai genitori e temuto dagli alunni, ha quest’anno un plus di valore tanto da rientrare tra gli eventi eccezionali. Non è una riapertura qualsiasi, un qualsivoglia trillo di campanello che annunci l’inizio della prima ora del primo giorno di scuola, ma un evento memorabile da guardare con simpatia ed apprensione. Dopo ben sei mesi di assenza dalle classi e dai plessi scolastici, ci si avvicina di nuovo alla Scuola con unreligioso, come ad un tempio del sapere restato chiuso troppo a lungo. Perché tanta attenzione? Donde deriva tanta solennità? ...