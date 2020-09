Attivo il piano WindTre Basic New | rimodulazioni da oggi 23 settembre

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Da23entrano in vigore leed il nuovoNew, applicato a quel clienti con SIM prepagate che sono soliti utilizzare i soli piani a consumo. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, le modifiche unilaterali del contratto partiranno a scaglioni, a partire proprio da tutti quegli utenti per i quali ledi cui sopra diventeranno effettive da stamane (gli altri li seguiranno a ruota a partire dal 28, 5 ottobre, 12 ottobre e 19 ottobre). Il nuovoNew in vigore da23applica un canone mensile di 4 euro ed una ...