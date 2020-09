Attacco ai profili Social dei politici? Anche noi siamo a rischio Scopriamo perché

Leggi su panorama

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Mentre molti italiani sono usciti di casa per votare tra referendum e tornate elettorali, qualcuno, tranquillamente seduto sulla poltrona di casa ha pensato bene di spendere il proprio tempo libero per tentare di hackerare idi alcuniitaliani. Negli ultimi giorni sono state vittime di tentativo diil governatore del Veneto Luca Zaia e il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. Un atto politico? Un atto di vandalismo? Un atto di protesta? …?La polizia postale è all'opera e aspetteremo gli esiti delle attività investigative. Quello che è successo o sta succedendo alle figure pubbliche e politiche è in realtà une una minaccia che può colpire ognuno di noi. Attaccare un profiloè facile ...