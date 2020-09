Ass. Borriello: "Con l'Atalanta forse 18mila tifosi al San Paolo" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Oggi il Viceministro alla Salute ha aperto al ritorno dei tifosi agli stadi, con la capienza ridotta a un terzo. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Oggi il Viceministro alla Salute ha aperto al ritorno deiagli stadi, con la capienza ridotta a un terzo.

tuttonapoli : Ass. Borriello: 'Con l'Atalanta forse 18mila tifosi al San Paolo' - BelpassoAlberto : RT @kisskissnapoli: Ass. Borriello: 'Al San Paolo si possono riportare i tifosi così come auspica il viceministro Sileri. La capienza sareb… - kisskissnapoli : Ass. Borriello: 'Al San Paolo si possono riportare i tifosi così come auspica il viceministro Sileri. La capienza s… - ilnapolionline : ESCLUSIVA - Ciro Borriello (Ass. Sport): “Questione stadi? Noto una mancanza di fiducia nei confronti dei tifosi” -… - sscalcionapoli1 : Ass. Borriello: “San Paolo luogo sicuro, si può garantire distanziamento. Perchè non dare fiducia ai tifosi?” -

Ultime Notizie dalla rete : Ass Borriello Ass. Borriello: "Con l'Atalanta forse 18mila tifosi al San Paolo" Tutto Napoli Ass. Borriello: "Con l'Atalanta forse 18mila tifosi al San Paolo"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto sull'argomento l'assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello: "Finalmente al San Paolo potrebbero entrare quasi 18mila tifosi. Abbiamo ...

Ass. Borriello: “Lo stadio è l’unico posto dove si può garantire il distanziamento. Perché non dare fiducia ai tifosi?”

L’Assessore allo sport al Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha concesso una lunga intervista ai colleghi del Corriere del Mezzogiorno in cui si è anche toccato il tema della riapertura degli stadi. Di ...

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto sull'argomento l'assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello: "Finalmente al San Paolo potrebbero entrare quasi 18mila tifosi. Abbiamo ...L’Assessore allo sport al Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha concesso una lunga intervista ai colleghi del Corriere del Mezzogiorno in cui si è anche toccato il tema della riapertura degli stadi. Di ...