AresGate: Adua Del Vesco parla di istigazione al suicidio riguardo alla morte di Teodosio Losito (Di mercoledì 23 settembre 2020) Adua Del Vesco Adua del Vesco, dopo anni di silenzio, ora non smette più di parlare, complice l’essere rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip, con il mondo esterno che sembra praticamente non esistere più. Dopo aver pianto lacrime amare nel ricordare la morte dello sceneggiatore Teodosio Losito, suo amico e mentore, ha scoperchiato insieme a Massimiliano Morra il vaso di Pandora di quello che tutti chiamano AresGate e ora va oltre, lanciando un’accusa grossa: dietro alla morte di Losito ci sarebbe stata l’istigazione al suicidio. Mentre prendevano il caffè insieme, lei e Morra – riuniti forse proprio ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 23 settembre 2020)Deldel, dopo anni di silenzio, ora non smette più dire, complice l’essere rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip, con il mondo esterno che sembra praticamente non esistere più. Dopo aver pianto lacrime amare nel ricordare ladello sceneggiatore, suo amico e mentore, ha scoperchiato insieme a Massimiliano Morra il vaso di Pandora di quello che tutti chiamanoe ora va oltre, lanciando un’accusa grossa: dietrodici sarebbe stata l’al. Mentre prendevano il caffè insieme, lei e Morra – riuniti forse proprio ...

