Nuova avventura davvero importante per Antonella Clerici: la conduttrice sarà ancora una volta in onda con E' sempre mezzogiorno Tutto pronto per la nuova edizione di E' sempre mezzogiorno, che partirà il 28 settembre, che sarà il nuovo programma a tema culinario che vedrà il ritorno di Antonella Clerici. Durante un'intervista che ha rilasciato al settimanale … L'articolo Antonella Clerici, di nuovo in tv: "Non ero più motivata" è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

