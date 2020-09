Angelica | promessa della pallavolo | muore a 17 anni dopo la lotta a un tumore

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 23 settembre 2020)Abate, pallavolista di talento, è morta nella sua casa di Roccalumera la scorsa notte.aveva solo 17: ha provato a combattere per mesi contro unal cervello estremamente raro, ma non è riuscita ad avere la meglio. La diagnosi a febbraio Aveva scoperto di essere malata a febbraio: poco prima che l’Italia fosse travolta dall’emergenza Coronavirus dei forti mal di testa avevano attanagliato la giovane pallavolista, che era stata sottoposta ad alcuni esami d’emergenza. A qual punto si era scoperto il peggio:aveva un raroal cervello, del tipo riscontrabile in solo il 2% dei casi di tumori pediatrici. I suoi genitori avevano cominciato a cercare medici e specialisti in tutta Italia e ...