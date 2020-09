Ammonite, Saoirse Ronan: "Prima di accettare ho chiesto consiglio ai miei amici gay" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Saoirse Ronan ha confessato di essersi consultata con i suoi amici gay Prima di accettare il ruolo nel dramma lesbico Ammonite. Uno dei film più attesi del Toronto Film Festival 2020 era il biopic Ammonite, storia d'amore omosessuale ambientata nell'Inghilterra del 1840 interpretata da Saoirse Ronan e Kate Winslet. Prima di accettare il delicato ruolo, la Ronan ha confessato di aver chiesto consiglio ai suoi amici gay. Ammonite, diretto da Francis Lee, racconta la storia della paleontologa Mary Anning (Kate Winslet) che, nel 1840, diventa amica di una giovane di Londra (Saoirse ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 settembre 2020)ha confessato di essersi consultata con i suoigaydiil ruolo nel dramma lesbico. Uno dei film più attesi del Toronto Film Festival 2020 era il biopic, storia d'amore omosessuale ambientata nell'Inghilterra del 1840 interpretata dae Kate Winslet.diil delicato ruolo, laha confessato di averai suoigay., diretto da Francis Lee, racconta la storia della paleontologa Mary Anning (Kate Winslet) che, nel 1840, diventa amica di una giovane di Londra (...

Saoirse Ronan ha confessato di essersi consultata con i suoi amici gay prima di accettare il ruolo nel dramma lesbico Ammonite. Uno dei film più attesi del Toronto Film Festival 2020 era il ...

Oscar 2021: quali sono le 15 migliori attrici che possono ambire ad una nomination nella categoria supporter?

Anche se manca poco più di 1 mese per l'inizio della Stagione dei Premi che porterà alla Notte degli Oscar, circolano già le prime predictions frutto delle aspettative della critica americana verso al ...

