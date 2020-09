Amazon Prime Day 2020 | trapelata la data di inizio degli sconti

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il periodo didedicati ai clientista per arrivare,Dayè vicino,ladianche se ancora non è stata ufficializzata.La pandemia ha rimandato di mesi diversi eventi e tantissimi altri nel mondo della tecnologia si sono tenuti a porte chiuse, lo stesso vale per i giorni dedicati agli abbonati al servizio premium di.Dopo una prima, ne è emersa una secondo che sembra più attendibile perché arriva da quattro differenti fonti (anonime).Cosa include: quanto costa, come abbonarsiDay, quando ...