Allerta Meteo Veneto: forti temporali in arrivo, dichiarato lo "stato di attenzione" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dati i fenomeni Meteorologici previsti il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo "stato di attenzione" (Allerta Meteo gialla) per criticità idrogeologica per temporali forti. Da oggi pomeriggio fino alle prime ore di sabato 26 in Veneto si alterneranno fasi di tempo instabile o perturbato, con precipitazioni a tratti estese sulle zone centro settentrionali, dove saranno probabili quantitativi anche consistenti/abbondanti. Sono previsti anche temporali, con possibili rovesci intensi specie sulle zone centro settentrionali. Si segnala la possibilità di fenomeni franosi superficiali sui versanti e di innesco di colate rapide specie nelle zone di ...

