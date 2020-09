Allerta Meteo Liguria: nuovo passaggio perturbato, prolungato l’avviso di criticità per temporali (Di mercoledì 23 settembre 2020) Continua la fase instabile sulla Liguria: sul centro Ponente la giornata di oggi rappresenta una relativa pausa (mentre a Levante saranno possibili fenomeni intensi fino a sera), domani è invece atteso un nuovo passaggio perturbato in particolare sul Centro Levante della regione. Questa, dunque, la nuova scansione dell’Allerta (che non coinvolge le zone A e D): Chiusura dell’Allerta gialla per temporali sul centro della regione e l’entroterra di levante (zone b e e) alle 14 di oggi mercoledi’ 23 settembre Allerta gialla per temporali prolungata sul levante (zona c) fino alle 23.59 di oggi mercoledi’ 23 settembre domani, giovedi’ 24 settembre, Allerta gialla per ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) Continua la fase instabile sulla: sul centro Ponente la giornata di oggi rappresenta una relativa pausa (mentre a Levante saranno possibili fenomeni intensi fino a sera), domani è invece atteso unin particolare sul Centro Levante della regione. Questa, dunque, la nuova scansione dell’(che non coinvolge le zone A e D): Chiusura dell’gialla persul centro della regione e l’entroterra di levante (zone b e e) alle 14 di oggi mercoledi’ 23 settembregialla perprolungata sul levante (zona c) fino alle 23.59 di oggi mercoledi’ 23 settembre domani, giovedi’ 24 settembre,gialla per ...

