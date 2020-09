Allerta farmaci | disinfettante ritirato della farmacie e divieto di utilizzo per i consumatori LOTTI

Ultime Notizie dalla rete : Allerta farmaci

Meteo Web

Davvero dobbiamo resistere altri sei mesi, difenderci dal coronavirus fino a primavera? E perché siamo fiduciosi che dopo l’inverno del 2021 la battaglia contro Sars-CoV-2 sarà se non vinta, quanto me ...Allerta Listeria nel salmone norvegese affumicato a marchio UNES. A diffonderla è il Ministero della Salute, che ha diffuso le indicazioni per riconoscere i lotti interessati e per tutelare la salute ...