All'Assemblea Onu scontro sul virus. Trump attacca la Cina: ha infettato il mondo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nel 75esimo anniversario delle Nazioni Unite, al Palazzo di vetro va in scena un'Assemblea generale Onu come non si era mai vista, in un'aula semivuota e con messaggi registrati dei leader mondiali. Interventi che, di fatto, hanno impedito il confronto - e lo scontro. A rubare la scena sono stati la pandemia del coronavirus e Donald Trump, con la sua infuocata invettiva contro la Cina. Ha dato il via al dibattito il segretario generale Antonio Guterres, elencando diseguaglianze e povertà crescenti, arretramenti sullo sviluppo umano, e chiedendo di "fare tutto il possibile per evitare una nuova Guerra fredda", messaggio rivolto implicitamente proprio a Usa e Cina. Sempre al presidente americano, e sempre senza fare nomi: "Populismo e nazionalismo hanno fallito", "dobbiamo farci ...

Clima diverso per l’economia “fisica”: regna l’incertezza sui cieli dei mercati, flagellati dall’epidemia che non si ferma, dai conflitti tra i Grandi confermati ieri all’assemblea dell’Onu e ...

