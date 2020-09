Allarme a Parigi: la città diventa zona “scarlatta” per il rischio Covid. Scattano nuove misure (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il governo francese ha inserito Parigi, nella cosiddetta lista delle ”super rosse” o ”scarlatte’‘ per la diffusione del coronavirus e i rischi di contagio. Lo ha detto una fonte del governo francese citata da France 24. Nella capitale francese l’incidenza del Covid-19 riguarda 204 abitanti ogni centomila. Parigi, le nuove misure A Parigi nelle prossime ore verranno annunciate nuove misure, come anticipa Le Figaro. A partire dalle 20 sarà vietata la vendita di alcol. Saranno proibiti gli assembramenti con più di 10 persone e ai grandi eventi saranno ammesse 1000 persone. In arrivo anche provvedimenti relativi ai ricevimenti per cerimonie. Possibile anche l’entrata in vigore di un divieto di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il governo francese ha inserito, nella cosiddetta lista delle ”super rosse” o ”scarlatte’‘ per la diffusione del coronavirus e i rischi di contagio. Lo ha detto una fonte del governo francese citata da France 24. Nella capitale francese l’incidenza del-19 riguarda 204 abitanti ogni centomila., lenelle prossime ore verranno annunciate, come anticipa Le Figaro. A partire dalle 20 sarà vietata la vendita di alcol. Saranno proibiti gli assembramenti con più di 10 persone e ai grandi eventi saranno ammesse 1000 persone. In arrivo anche provvedimenti relativi ai ricevimenti per cerimonie. Possibile anche l’entrata in vigore di un divieto di ...

Coronavirus, città francesi oltre l'allarme rosso

Il ministro della salute Véran dovrebbe presentare alle 18 una nuova carta dell'emergenza, con alcune città che da 'rosse' diventeranno 'scarlatte' Il ministro della Salute francese, Olivier Véran, pr ...

