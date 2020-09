Alfonso Signorini commenta la sua lite con Franceska con la K

Leggi su biccy

(Di mercoledì 23 settembre 2020)oggi in diretta streaming ospite di Casa Chi, format web proposto su Instagram dal suo settimanale, si è lasciato andare ed hato sia il caso ‘Adua Del Vesco e Massimiliano Morra’, sia il suo scontro conPepe avvenuto durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. “Il punto debole di Tommaso Zorzi non èPepe, ma è quando viene attaccato con la sua stessa arma, ovvero l’ironia. Quandoha avuto il faccia a faccia al tavolo con Tommaso, lui, invece di sostenere lo scontro, ha detto ‘mi rode il c**o vado a lavare i piatti’.è un personaggio tout court molto forte anche se mi fa incavolare quando non mi ascolta e nonostante chieda la ...