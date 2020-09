Alberto Maritato il disprezzo verso Speranza | Anticipazioni Temptation Island

Leggi su giornal

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Abbiamo visto nella puntata precedente la coppia costituita da, fidanzati da 16 anni. Il motivo della loro partecipazione è il fatto che il fidanzato non riesce ancora a pensare di costruire un futuro con lei, mettendo in dubbio il suo sentimento. All’interno del villaggio però, sembra dimenticarsi completamente di. Anche nello sfogarsi con le tentatrici e gli altri fidanzati arriva ad affermare di non sentire la sua mancanza e che dopo i vari tentativi per rialzare la loro relazione, è praticamente convinto di non essere più innamorato.ilDopo la sua confessione di averla tradita in passato, si chiede se dopo tutto questi anni assieme il sentimento ...