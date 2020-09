Albano Carrisi, novità che cambia tutto: i fan sono increduli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il famoso ed amatissimo cantautore di Cellino San Marco Albano Carrisi regala una incredibile novità ai suoi tanti fan: pronto a vestire i panni da insegnante Albano Carrisi e Romina Power (fonte foto: GettyImages)Non smette di soprendere e conquistare i suoi tantissimi fan e follower, l’ex marito di Romina Power, Albano Carrisi, che si rende protagonista di una grande novità che fa impazzire il suo pubblico: vestirà i panni del coach nel programma “The Voice Senior” condotto da Antonella Clerici. Una notizia che di certo non passa inosservata e che sta già creando grande entusiamo nel cuore di tutti coloro che da tempo seguono lui e l’incredibile carriera costellata di successi. La musica scorre in abbonandanza nelle ... Leggi su chenews (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il famoso ed amatissimo cantautore di Cellino San Marcoregala una incredibile novità ai suoi tanti fan: pronto a vestire i panni da insegnantee Romina Power (fonte foto: GettyImages)Non smette di soprendere e conquistare i suoi tantissimi fan e follower, l’ex marito di Romina Power,, che si rende protagonista di una grande novità che fa impazzire il suo pubblico: vestirà i panni del coach nel programma “The Voice Senior” condotto da Antonella Clerici. Una notizia che di certo non passa inosservata e che sta già creando grande entusiamo nel cuore di tutti coloro che da tempo seguono lui e l’incredibile carriera costellata di successi. La musica scorre in abbonandanza nelle ...

