Alaia (Italia Viva): “Il mio impegno primario sarà per l’Irpinia” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ il riconoscimento di un impegno continuo e costante, ma soprattutto fatto di grande passione per l’interesse delle comunità”. Così il neo eletto consigliere in Regione Campania, Enzo Alaia di Italia Viva. “I cittadini hanno creduto in me – dice – Mi preme ringraziarli tutti. Abbiamo ricevuto il consenso da tutti i paesi della provincia di Avellino”. “Noi abbiamo l’ennesimo impegno in base al sostegno ricevuto – continua Alaia – Abbiamo grandissima responsabilità”. “Il mio impegno primario sarà per l’Irpinia – dice – Insieme ai consiglieri di questa circoscrizione cercheremo di fare il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ il riconoscimento di uncontinuo e costante, ma soprattutto fatto di grande passione per l’interesse delle comunità”. Così il neo eletto consigliere in Regione Campania, Enzodi. “I cittadini hanno creduto in me – dice – Mi preme ringraziarli tutti. Abbiamo ricevuto il consenso da tutti i paesi della provincia di Avellino”. “Noi abbiamo l’ennesimoin base al sostegno ricevuto – continua– Abbiamo grandissima responsabilità”. “Il miosarà per l’Irpinia – dice – Insieme ai consiglieri di questa circoscrizione cercheremo di fare il ...

