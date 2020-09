Air Mobilità, riaprono le scuole: le regole per viaggiare in sicurezza (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – L’Air Mobilità comunica che a partire da domani, 24 settembre 2020, con la ripresa delle attività didattiche, entrerà in vigore il programma di esercizio scolastico per i bacini di Avellino e Flumeri. In attesa di indicazioni dettagliate da parte degli Enti preposti relativamente ad eventuali misure di sistema che prevedano fasce orarie scaglionate, saranno in vigore gli stessi orari dello scorso anno. Per il bacino di Benevento, invece, al momento resta in vigore il programma dei servizi “a scuole chiuse”. L’Azienda di Trasporto Pubblico Locale, in vista della ripresa delle attività scolastiche e tenuto conto delle “Linee guida per il contenimento della diffusione del Covid-19”, informa delle nuove modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – L’Air Mobilità comunica che a partire da domani, 24 settembre 2020, con la ripresa delle attività didattiche, entrerà in vigore il programma di esercizio scolastico per i bacini di Avellino e Flumeri. In attesa di indicazioni dettagliate da parte degli Enti preposti relativamente ad eventuali misure di sistema che prevedano fasce orarie scaglionate, saranno in vigore gli stessi orari dello scorso anno. Per il bacino di Benevento, invece, al momento resta in vigore il programma dei servizi “achiuse”. L’Azienda di Trasporto Pubblico Locale, in vista della ripresa delle attività scolastiche e tenuto conto delle “Linee guida per il contenimento della diffusione del Covid-19”, informa delle nuove modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico ...

muoversincampan : L'Air Mobilità comunica che, dal giorno 24/9 e fino al 23/10, le corse urbane ed extraurbane in direzione Avellino… - muoversincampan : Air Mobilità informa che dal 24 settembre riprende il programma di esercizio scolastico per i bacini afferenti Avel… - muoversincampan : Air Mobilità, percorsi alternativi per la chiusura al transito veicolare della ex SS374, tratto via Roma, centro ab… - GrottaNews : Air Mobilità: dal 14 settembre potenziati i servizi per Napoli e Nola - Orticalab - DEDAGROUP_ICT : Dedagroup Public Services con il proprio know-how sui temi della mobilità sostenibile ha collaborato con il… -

