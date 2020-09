Agli Emmy Awards si brinda con Ferrari (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le bollicine trentine protagoniste della prima edizione casalinga degli oscar della televisione americana. Anche quest’anno si è rinnovata la partnership tra Cantine Ferrari e gli Emmy Awards, i più importanti riconoscimenti destinati ai protagonisti del piccolo schermo statunitense. Pur in assenza degli eventi live che tradizionalmente animano la serata più glamour della televisione a livello internazionale, gli spumanti trentini hanno fatto mostra di sé, sposando quella dimensione più intima dei premi sintetizzata dall’hashtag #EmmysAtHome. “Siamo davvero orgogliosi che per il quinto anno consecutivo la Television Academy abbia confermato Ferrari brindisi ufficiale degli Emmy Awards. Ancora una volta porteremo un ... Leggi su vinonews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le bollicine trentine protagoniste della prima edizione casalinga degli oscar della televisione americana. Anche quest’anno si è rinnovata la partnership tra Cantinee gli, i più importanti riconoscimenti destinati ai protagonisti del piccolo schermo statunitense. Pur in assenza degli eventi live che tradizionalmente animano la serata più glamour della televisione a livello internazionale, gli spumanti trentini hanno fatto mostra di sé, sposando quella dimensione più intima dei premi sintetizzata dall’hashtag #sAtHome. “Siamo davvero orgogliosi che per il quinto anno consecutivo la Television Academy abbia confermatobrindisi ufficiale degli. Ancora una volta porteremo un ...

