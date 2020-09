Agguato a Torvaianica, parla Don Andrea: «Non possiamo restare chiusi in parrocchia, dobbiamo accogliere. Qui tante situazioni di disagio» (Di mercoledì 23 settembre 2020) «Non possiamo restare chiusi dentro la parrocchia, dobbiamo uscire! La nostra comunità cristiana deve essere solidale e avere il coraggio di denunciare il male e impegnarsi per la riabilitazione sociale dei più fragili e nascosti e per la riqualificazione delle loro relazioni». A parlare è Don Andrea Conocchia, Parroco della Chiesa Beata Vergine Immacolata di Torvaianica in merito ai tragici fatti che hanno portato all’uccisione di un 38enne albanese. L’uomo, com’è noto, è rimasto vittima di un Agguato a colpi d’arma da fuoco in pieno giorno mentre si trovava in spiaggia. Oggi, a seguito delle gravi ferite riportate, è deceduto in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 settembre 2020) «Nondentro lauscire! La nostra comunità cristiana deve essere solidale e avere il coraggio di denunciare il male e impegnarsi per la riabilitazione sociale dei più fragili e nascosti e per la riqualificazione delle loro relazioni». Are è DonConocchia, Parroco della Chiesa Beata Vergine Immacolata diin merito ai tragici fatti che hanno portato all’uccisione di un 38enne albanese. L’uomo, com’è noto, è rimasto vittima di una colpi d’arma da fuoco in pieno giorno mentre si trovava in spiaggia. Oggi, a seguito delle gravi ferite riportate, è deceduto in ...

