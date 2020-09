Adriana Volpe, lite in strada con il marito: le foto (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nervi tesi in strada per Adriana Volpe e il marito Roberto Parli. La conduttrice e il marito sono stati fotografati insieme di fronte alla scuola della loro figlia, Gisele, pronta per il ritorno tra i banchi che moltissimi studenti in questi lunghi mesi di stop hanno atteso con ansia. Il clima però non è rilassato e i due sembrano litigare. Tensione tra Adriana Volpe e Roberto Parli Adriana Volpe e Roberto Parli si rivedono a Milano in occasione del primo giorno di scuola della loro figlia Gisele. Un momento importante, insomma, per la bambina. Parli è arrivato da Montecarlo, riferisce il settimanale di gossip Chi che ha paparazzato i due, dove vive. I due si incontrano in ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nervi tesi inpere ilRoberto Parli. La conduttrice e ilsono statigrafati insieme di fronte alla scuola della loro figlia, Gisele, pronta per il ritorno tra i banchi che moltissimi studenti in questi lunghi mesi di stop hanno atteso con ansia. Il clima però non è rilassato e i due sembrano litigare. Tensione trae Roberto Parlie Roberto Parli si rivedono a Milano in occasione del primo giorno di scuola della loro figlia Gisele. Un momento importante, insomma, per la bambina. Parli è arrivato da Montecarlo, riferisce il settimanale di gossip Chi che ha paparazzato i due, dove vive. I due si incontrano in ...

GF_diretta : Per l'ex-concorrente del #GrandeFratelloVuip #GFVIP Adriana Volpe discussione accesa per strada col marito Si rit… - zazoomblog : Adriana Volpe e Robero Parli nervi tesi in strada: incontro ad alta tensione - #Adriana #Volpe #Robero #Parli… - ortyzapple : Ma non è esagerata la Adriana volpe? Meno agitata signora, troppo entusiasmo, troppo. #OgniMattina - see_lallero : Adriana Volpe lancia il Tg8: 'Siamo pronti per collegarci con il Tg8 perché è il primo telegiornale di questa fasci… - hollyproject : RT @GF_diretta: Antonella Elia del #GrandeFratelloVip #GFVIP guerra social con Adriana Volpe: 'Non ci salutiamo neanche più' Cosa sarà s… -