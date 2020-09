Adolescenza: 10 cose da sapere per accompagnare i cambiamenti del corpo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Rotondità del seno, comparsa dei peli pubici e ascellari, aumento della sudorazione, arrivo del ciclo. L’Adolescenza porta con sé una serie di cambiamenti del corpo e della psiche, non sempre facili da gestire. Ecco perché il ruolo dei genitori, in special modo quello della madre, risultano fondamentali per vivere al meglio questo momento della vita. sfoglia la gallery Leggi anche › Sesso e adolescenti: la prima volta tra dubbi, curiosità e ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 23 settembre 2020) Rotondità del seno, comparsa dei peli pubici e ascellari, aumento della sudorazione, arrivo del ciclo. L’porta con sé una serie didele della psiche, non sempre facili da gestire. Ecco perché il ruolo dei genitori, in special modo quello della madre, risultano fondamentali per vivere al meglio questo momento della vita. sfoglia la gallery Leggi anche › Sesso e adolescenti: la prima volta tra dubbi, curiosità e ...

ciccina0906 : sento di aver trovato quell'amicizia che ci speravo tanto che ho provato solo una volta nella mia vita .. nella mia… - alessavastano : @bingo56553052 allora... aeroplanino sui fornelli col Gas che esce... “ ooo no la fiamma è pericoloso “ a me funzio… - _blackmoth : RT @DanielCaria_: L' hanno chiamata 'adolescenza' perché 'periodo terribile della vita in cui tutto ciò che provi ti dà insicurezze, cerchi… - DanielCaria_ : L' hanno chiamata 'adolescenza' perché 'periodo terribile della vita in cui tutto ciò che provi ti dà insicurezze,… - BlossomChan97 : @hypnotix__ @sevpit0n Inizialmente si, sopratutto durante l'adolescenza. Poi vedendo che le cose continuavano a non… -

Ultime Notizie dalla rete : Adolescenza cose La depressione adolescenziale era già un problema, ma ora il coronavirus sta peggiorando le cose greenMe.it Tu sei il più bel colore del mondo: un romanzo sulla delicata età di passaggio verso l’adolescenza

Aggiungiamo i primi batticuori, le angherie di un bullo più grande e la sensazione di non essere mai bravi abbastanza anche nella cosa che si ama di più e ... pesca precisamente nei ricordi della ...

Che cosa sarebbe veramente bello? Una lettera che ci riconcilia con il mondo e con i giovani

NARDO' - Ricordo quando a marzo iniziò tutto, quando le scuole chiusero le loro porte, quando nelle classi non si sentiva più riecheggiare il rumore di una frenesia interrotta, quando vivere significa ...

Aggiungiamo i primi batticuori, le angherie di un bullo più grande e la sensazione di non essere mai bravi abbastanza anche nella cosa che si ama di più e ... pesca precisamente nei ricordi della ...NARDO' - Ricordo quando a marzo iniziò tutto, quando le scuole chiusero le loro porte, quando nelle classi non si sentiva più riecheggiare il rumore di una frenesia interrotta, quando vivere significa ...