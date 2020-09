Adjapong al Lecce | ci siamo! Dalla sorpresa del 15 settembre alla svolta totale

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Claudnome forte per la fascia destra dele trattativa in stato avanzato. Lo avevamo anticipato il 15, scrivendo proprio così, nel bel mezzo di una serie di nomi per quella corsia assolutamente non confermati. E proprio in queste ore ilha ormai definito l’operazione, malgrado smentite e depistaggi. Confermata la formula del prestito con diritto di riscatto. Il classe 1998 lascia il Sassuolo per una grande stagione in Serie B. Nulla da fare, invece, per Tutino, la Salernitana si è mossa in anticipo. E anche per Asencio, destinato al Pescara. Foto: Twitter Nazionale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.