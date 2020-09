A Milano c’è un’hamburgeria nerd dedicata alle serie (Di mercoledì 23 settembre 2020) Addentare un hamburger nel mondo del Sottosopra di Stranger Things o nel caveau di una banca in stile La casa di carta? A Milano si può nelle due sedi dell’hamburgeria Willy’s Burger, dedicate (negli arredi e nei nomi dei panini) alle due fortunate serie. Se il progetto dell’hambugeria, creata dai fondatori Chiara e Willy, è nato nel 2016, il twist in chiave Netflix arriva quest’anno. La sede di viale Abruzzi viene riconvertita ne La Casa di Cheddar, con un ambiente ispirato alle avventure del Professore e della sua banda, tra dirigibili giganti e divise rosse con le maschere con la faccia di Salvador Dalì. E la nuova location in zona Porta Venezia (in via Lazzaretto per la precisione) viene rinominata Stranger Peanuts e sfoggia le classiche scritte ... Leggi su wired (Di mercoledì 23 settembre 2020) Addentare un hamburger nel mondo del Sottosopra di Stranger Things o nel caveau di una banca in stile La casa di carta? Asi può nelle due sedi dell’hamburgeria Willy’s Burger, dedicate (negli arredi e nei nomi dei panini)due fortunate. Se il progetto dell’hambugeria, creata dai fondatori Chiara e Willy, è nato nel 2016, il twist in chiave Netflix arriva quest’anno. La sede di viale Abruzzi viene riconvertita ne La Casa di Cheddar, con un ambiente ispiratoavventure del Professore e della sua banda, tra dirigibili giganti e divise rosse con le maschere con la faccia di Salvador Dalì. E la nuova location in zona Porta Venezia (in via Lazzaretto per la precisione) viene rinominata Stranger Peanuts e sfoggia le classiche scritte ...

Radio1Rai : Il suo nuovo album si chiama #Nuda ?e ha già annunciato le date in cui incontrerà i suoi fan a #Milano, #Roma,… - LiaQuartapelle : Italia, 2020. Anche se non sembra. Condannato per stupro concesse le attenuanti per la condotta “disinvolta” della… - fattoquotidiano : Ordine Giornalisti, presidente lombardo candidato con Salvini a Milano? “Chiacchiere, ma forse piaccio. E che c’è d… - coniglio1917 : RT @PowervolleyMI: ?? | STATISTICHE Tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida di Coppa Italia tra Milano e Monza. #delmontecoppa #MilanoMonz… - Omacchi_ranger : RT @PowervolleyMI: ?? | STATISTICHE Tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida di Coppa Italia tra Milano e Monza. #delmontecoppa #MilanoMonz… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano c’è Coronavirus, il virologo Pregliasco: «In rete ricevo minacce, ma il rischio c’è ancora e dirlo è un mio... Corriere della Sera