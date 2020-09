A meno di 30 euro la Xiaomi Mi Band 5 per la prima volta il 23 settembre (Di mercoledì 23 settembre 2020) il sogno di tanti fan della Xiaomi Mi Band 5 è compiuto: il fitness tracker è in vendita su Amazon in queste ore del 23 settembre a meno di 30 euro, dunque con uno sconto sostanzioso rispetto ai quasi 40 euro di valore commerciale di listino. Proprio sul popolare e-commerce il costo del dispositivo indossabile è stato progressivamente limato nel corso di questa estate per giungere al corrente minimo storico nei primi giorni di autunno. La cifra esatta che si dovrà impiegare per la Xiaomi Mi Band 5 è ora uguale a 29,63 euro. A questo valore non andrà aggiunto neanche un centesimo visto che la promozione su Amazon non prevede dei costi di spedizione. Come spesso sta accadendo negli ultimi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) il sogno di tanti fan dellaMi5 è compiuto: il fitness tracker è in vendita su Amazon in queste ore del 23di 30, dunque con uno sconto sostanzioso rispetto ai quasi 40di valore commerciale di listino. Proprio sul popolare e-commerce il costo del dispositivo indossabile è stato progressivamente limato nel corso di questa estate per giungere al corrente minimo storico nei primi giorni di autunno. La cifra esatta che si dovrà impiegare per laMi5 è ora uguale a 29,63. A questo valore non andrà aggiunto neanche un centesimo visto che la promozione su Amazon non prevede dei costi di spedizione. Come spesso sta accadendo negli ultimi ...

wordweb81 : A meno di 30 euro la #XiaomiMiBand5 per la prima volta il 23 settembre - Grigiopel : RT @ildisagioh: Volevo comprare delle lenzuola maculate per il sesso selvaggio en passant, ma quelle che costano meno sono a 40 euro. VOI S… - Storace : RT @DiegoCheli: @Storace L'Intelligenza di Zingaretti ma anche il volto dello stesso ,mi ricordano l'intelligenza e il volto di Prodi (con… - ERETICO2014 : @laGigogin E poi 20000 euro al mese di stipendio danneggiano meno l'economia italiana.. - ildisagioh : Volevo comprare delle lenzuola maculate per il sesso selvaggio en passant, ma quelle che costano meno sono a 40 eur… -

Ultime Notizie dalla rete : meno euro "Il vaccino costerà meno di 10 euro" La Cronaca di Verona Amazon: sconto sull'SSD interno Samsung EVO 860 da 250GB

La memoria può essere acquistata al prezzo di 39,99 Euro, 3 Euro in meno rispetto ai 42,99 Euro di listino, per un risparmio del 7%. Non si tratta certo di uno sconto da far gridare al miracolo ...

Bonus Pos, tra credito d’imposta e rimborso da 300 euro. Ecco come richiederlo

«Strumenti come MyBank che permettono di pagare con un bonifico tramite l’online banking, un sistema a cui gli utenti sono abituati da sempre, permettono di snellire i processi di tutti gli attori ...

La memoria può essere acquistata al prezzo di 39,99 Euro, 3 Euro in meno rispetto ai 42,99 Euro di listino, per un risparmio del 7%. Non si tratta certo di uno sconto da far gridare al miracolo ...«Strumenti come MyBank che permettono di pagare con un bonifico tramite l’online banking, un sistema a cui gli utenti sono abituati da sempre, permettono di snellire i processi di tutti gli attori ...