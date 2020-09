«20 Foto per 20 Amici» | la mostra fotografica di Amina Marazzi Gandolfi

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 23 settembre 2020) «20 Foto per 20 Amici», è questo il titolo della mostra fotografica allestita nelle sale e nel chiostro dell’Hotel Indigo Milano, che documentano il viaggio intrapreso lo scorso novembre dalla fotografa Amina Marazzi Gandolfi con Massimo Leonardelli e Piero Piazzi – rispettivamente Presidente Italia e Ambassador di The Children for Peace – in Uganda, uno dei paesi africani più sfortunati al mondo, in cui la Onlus è attiva per aiutare economicamente i bambini orfani e le famiglie che se ne prendono cura, per dare supporto medico sanitario ai malati di AIDS e per promuovere l’istruzione scolastica supportando concretamente e finanziariamente la costruzione di scuole.