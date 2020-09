18 persone sono state arrestate a Roma con l’accusa di controllare le autorizzazioni per il commercio ambulante (Di mercoledì 23 settembre 2020) I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, su disposizione della procura di Roma, hanno arrestato diciotto persone, nell’ambito di un’inchiesta su un’associazione criminale che avrebbe messo in atto «un collaudato sistema corruttivo ed estorsivo» relativo alle autorizzazioni per il Leggi su ilpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, su disposizione della procura di, hanno arrestato diciotto, nell’ambito di un’inchiesta su un’associazione criminale che avrebbe messo in atto «un collaudato sistema corruttivo ed estorsivo» relativo alleper il

amnestyitalia : Con le elezioni alle spalle non ci sono più scuse: i #decretisicurezza devono essere modificati subito. Il loro imp… - borghi_claudio : Sto guardando chi saranno i Consiglieri Lega in Toscana: nomi ottimi e rimpianto perchè altrettante persone validis… - diMartedi : #Capua su #covid19: 'Faccio un appello ai giovani: chiedo di stare attenti perché se una persona della famiglia fin… - vatrus_ka : Una cosa che mi sorprende sempre sono le persone che mi scrivono nei social nonostante i deliri che ci pubblico - armidago68 : @PaoloBorg ci sono persone che hanno votato sì per tornare a scegliere i parlamentari con la preferenza (cosa sacro… -

Ultime Notizie dalla rete : persone sono Coronavirus, ultime notizie: in Germania 1.769 casi e 13 vittime Il Sole 24 ORE Coronavirus nel Piceno: oggi 12 nuovi positivi. Le dichiarazioni dei sindaci

Gli ho chiesto la disponibilità a poter rivelare la notizia per mettere a tacere il chiacchiericcio che si è generato e per informare tutte le persone che sono state a stretto contatto con lui.

Coronavirus a Santa Venerina: sono 7 gli attuali positivi al virus

Il sindaco di Santa Venerina, Salvo Greco, con una nota ufficiale ha aggiornato la situazione contagi nel suo paese specificando, nel dettaglio, la situazione dei positivi al Covid-19 onde evitare un ...

Gli ho chiesto la disponibilità a poter rivelare la notizia per mettere a tacere il chiacchiericcio che si è generato e per informare tutte le persone che sono state a stretto contatto con lui.Il sindaco di Santa Venerina, Salvo Greco, con una nota ufficiale ha aggiornato la situazione contagi nel suo paese specificando, nel dettaglio, la situazione dei positivi al Covid-19 onde evitare un ...