14enne suicida in casa | il corpo trovato dalla mamma | si scopre solo ora

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Una tragedia figlia di una male oscuro. Un’ombra nera che si è allungata sulla sua giovane vita di 14 spingendolo in un gorgo di profonda depressione che lo ha spinto a un gesto estremo. Così un quattordicenne ha deciso di togliersi la vita. A trovarlo è stata la madre, di 40 anni, devastata dal tragico evento: il bambino si è impiccato in. Tracey Tyler, madre quarantenne, hail figlio Sam impiccato nella sua cameretta lo scorso 25 maggio. La donna lavora in ospedale ed era di turno quella notte. Quando è rientrata a, le è crollato il mondo addosso. Dopo quasi quattro mesi dal devastante evento, Tracey Tyler ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa inglese. Il ragazzo aveva accusato psicologicamente la chiusura forzata ina causa del ...